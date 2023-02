Derby vs Corinthians, Abel Ferreira può ottenere la sua 100esima vittoria con il Palmeiras

Il Palmeiras affronta il Corinthians alla Neo Quimica Arena questo venerdì 17 febbraio per il Paulistão, il campionato dello Stato di San Paolo. Una vittoria nel derby paulista per eccellenza rappresenterebbe il 100esimo trionfo di Abel Ferreira da quando guida il Verdão dalla panchina.

Se si considerano i numeri dell'intero staff tecnico, si contano 189 partite, con 111 vittorie, 44 pareggi e 34 sconfitte, oltre a 325 gol fatti e 151 subiti. In questo senso: Abel non è stato presente in campo per 20 partite da quando ha rilevato il Palmeiras causa di squalifiche o assenze per Covid. In queste partite, gli assistenti João Martins e Vitor Castanheira comandavano la squadra.