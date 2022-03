Diretta tv a Ischia: c’è lo storico derby sul campo del Savoia

Savoia-Ischia è il derby campano della 22esima giornata del campionato di Eccellenza, girone B: si gioca domenica 20 marzo alle ore 14.30 al Giraud di Torre Annunziata

Una intera isola si mobilita per il derby calcistico. Domani Teleischia trasmetterà in diretta la partita di Eccellenza, Savoia-Ischia in programma alle 14.30 al Giraud di Torre Annunziata. La partita sarà visibile in Campania e nel basso Lazio sul canale 89 del digitale terrestre. Per guardare la partita in streaming: https://www.teleischia.com/live-tv/ su computer, tablet e smartphone.