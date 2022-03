Fiamme nel settore ospiti: ma il derby di Praga riprende e vince lo Slavia

Dopo tanti fuochi d'artificio, il derby è stato sospeso per 8 minuti: i vigili del fuoco hanno dovuto gestire le fiamme scoppiate sulle tribune del settore ospiti occupato dai tifosi dello Sparta Praga

Lo Slavia ha vinto il 302esimo derby delle "S" di Praga sullo Sparta: 2-0 il risultato finale. Ondřej Lingr ha aperto il tabellino della partita da tre punti per i biancorossi con un gol di testa alla fine del primo tempo. Ivan Schranz ha sigillato la vittoria nei minuti di recupero a fine gara. Le "cucitrici" hanno così raggiunto il Viktoria Plzen in testa alla classifica del campionato ceco. Lo Sparta resta terzo ma adesso rispetto ai rivali cittadini è a meno dieci punti, anche se fino ad ora ha giocato una partita in meno.

Lo Slavia in casa in campionato non perdono contro lo Sparta da settembre 2014 e ha sconfitto la rivale cittadina dopo due sconfitte stagionali nei derby. In autunno hanno perso contro di loro in campionato sul suo campo allo stadio Letna, 1-0 a favore dello Sparta, e un mese fa in casa nei quarti di finale della coppa nazionale. Mentre il duello di febbraio ha visto la partecipazione di soli 1.000 spettatori, questa volta, grazie all'ulteriore allentamento delle misure contro il coronavirus, lo stadio era tutto esaurito (19.370 tifosi poresenti).