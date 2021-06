Gattuso-Spalletti: sapessi com’è strano non giocare più i derby, a Milano…

Spalletti torna in panchina ma non a Firenze...al Franchi ci sarà il suo avversario nei derby milanesi...

Fiorentina-Napoli o Napoli-Fiorentina avrebbero dovuto essere i remake dei confronti fra Spalletti e Gattuso. Ma a causa della rottura interna al club viola non sarà così. Peccato, che derby, i loro derby a Milano...Quando Gattuso, al Milan fino all'estate 2019, e Spalletti, anche lui out dall'Inter nell'estate 2019, allenavano a Milano, era anche apparso un divertente murales in Corso di Porta Ticinese, una delle vie più rinomate di Milano. Nel murales i protagonisti erano proprio i tecnici di Inter e Milan, Luciano Spalletti e Gennaro Gattuso. I due allenatori, venivano raffigurati rispettivamente con il costume tradizionale cinese e la tuba dello zio Sam. Con riferimento alla proprietà cinese dell’Inter e americana del Milan.

Le due proprietà milanesi sono ancora al loro posto, ma i due tecnici no. Occasione mancata a questo punto, sia nella partita di Firenze che in quella di Napoli. Fra di loro, come nei derby milanesi, le emozioni non sarebbero mancate. Tutti i loro derby della Madonnina erano stati molto equilibrati. Nell'aprile 2018, in Milan-Inter, finì 0-0. Nell'ottobre 2018 invece gol di Icardi nei minuti di recupero, il famoso gol del "Voglio morire adesso". A dicembre 2018, invece Inter eliminata da Gattuso nei tempi supplementari di Coppa Italia, grazie al gol di Cutrone. Ultimo atto nel marzo 2019: Milan-Inter 2-3, con salvataggio di D'Ambrosio sulla linea nei minuti finali sulla grande occasione dello stesso Cutrone.