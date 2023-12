Gol dell’ex, grazie Emmausso: Messina, la vittoria nel derby mancava dal 2004…

Il derby è finito con la Curva sud in visibilio, a ballare insieme ai propri beniamini, capaci di firmare una impresa importantissima. Allor ail Messina ne puà uscire da una crisi che sembrava veramente nera.

Dopo i tre punti in trasferta contro il Monterosi...

Ecco la vittoria contro i rossazzurri del Catania che mancava dal 2004. Al “Franco Scoglio” non c’era mai stata ed il fatto che sia stata meritata aggiunge valore a un risultato importante per la classifica.

Nel secondo tempo, dopo il gol decisivo di Emmausso, i rossoazzurri non sono entrati in campo, mentre i giallorossi hanno interpretato la gara nel modo più fedele alla massima: i derby non si giocano, si vincono. E, questa volta, ha vinto il Messina.