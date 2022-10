Il Besiktas non perde ma non piace: è stato il derby del “fuorigioco”

Il Beşiktaş ha continuato la sua tradizione di non perdere il derby contro Galatasaray e Fenerbahçe in casa, nel nuovo stadio inaugurato nel 2016. I bianconeri hanno esteso a sei partite la loro imbattibilità contro i gialloblù.

E' stato il 30enne algerino Rachid Ghezzal, che ha vissuto una parentesi con la Fiorentina nella stagione 2019-20, a provare a ravvivare il derby nei 17 minuti giocati entrando in campo dalla panchina: ha avuto 22 tocchi di palla e ha effettuato quattro assist, rendendolo il migliore della partita in questa statistica. Le parole di Ghezzal: “È stata una sensazione meravigliosa quando il mio nome è stato gridato sugli spalti. Farò del mio meglio per ricambiare questo amore”.

Nel derby Beşiktaş-Fenerbahçe, le due squadre hanno commesso un totale di 38 falli, 19 ciascuno. La palla è rimasta in gioco per 47 minuti. Le squadre sono andate in fuorigioco 10 volte, per un totale di 208 palle perse. Il Beşiktaş è stato colpito in fuorigioco sei volte nel primo tempo e sette volte durante la partita. Questo è stato il record della stagione per i bianconeri di Istanbul.