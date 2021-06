Il ritorno dello storico derby Bari-Taranto: gli jonici a un passo dalla Serie C

Il Girone C di Serie C della prossima stagione sarà soprattutto un girone pugliese...

Bari, Monopoli, Virtus Francavilla e Foggia. La prossima Serie C avrà di sicuro quattro pugliesi ma altri se ne potranno aggiungere. Il Taranto è primo in classifica in Serie D (girone H) a due giornate dalla fine: con due vittorie sarebbe in C e tornerebbe, per il Bari, un derby dal fascino d’altri tempi. E poi c’è il Bisceglie, che probabilmente chiederà la riammissione dopo la retrocessione tramite playout in questa stagione e potrebbe riottenerla. Ai ripescaggi puntano anche la Fidelis Andria, il Bitonto, il Casarano. I tifosi tarantini, che sentono profumo di promozione dalla Serie D alla Serie C, stanno caricando la squadra prima di ogni partita.