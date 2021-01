L’Arezzo non vince il derby a Perugia dal 1986: Riccomini e Butti “Non potevamo passare il Trasimeno”

Perugia-Arezzo è un derby testa-coda. Biancorossi e amaranto e le incognite della vigilia, acuite dalle numerose assenze da una parte e dell'altra.

Francesco Battistini, ex allenatore del Perugia ed ex attaccante dell'Arezzo la vede così, ai microfoni del Corriere dell’Umbria: "L’Arezzo è in difficoltà ma la società sul mercato non ha lesinato sforzi. Il Covid ha dato una mazzata in una fase in cui si poteva risalire. Deve essere più ‘operaio’. Il Perugia sta facendo un ottimo campionato. Caserta è molto bravo. La squadra ha reagito bene a qualche difficoltà iniziale. Ha potenzialità enormi. L’attacco è fuori categoria”. Ma è toccato a Enzo Riccomini, l’allenatore dell’unica vittoria dell'Arezzo al Curi di Perugia nel 1986, lanciare il suo proclama: "Ragazzi dell'Arezzo, fate come noi. Ricordo bene quella partita sotto la pioggia. Tifo per gli amaranto, devono salvarsi". Stefano Butti, oggi 59enne ma in carriera centrocampista con 302 partite giocate nell'Arezzo, ha raccontato ad Amaranto Story: “Riccomini con una mano ci diceva di guadagnare campo, con l'altra di non avanzare troppo”. Sempre Butti ricorda quel derby del 1986 vinto 2-0 dall'Arezzo a Perugia con due reti di Facchini e Ugolotti. Un derby che senza vittoria avrebbe condannato gli aretini alla retrocessione in Serie C: ''Andammo in ritiro a Cortona. Con il Perugia c'era una rivalità fortissima, noi non potevamo oltrepassare il Trasimeno e viceversa''.