Las Palmas in casa, torna il pubblico al derby delle Canarie

Tenerife più in alto in classifica di Segunda Division, ma il Las Palmas ha una partita in meno...

Redazione DDD

Lo stadio Gran Canaria torna ad ospitare un derby con il pubblico sugli spalti dopo la pandemia. La classica partita di calcio delle Canarie tra Las Palmas e Tenerife si giocherà sabato 16 ottobre, a partire dalle 17:15 allo stadio Gran Canaria, come annunciato mercoledì dalla Liga.

Nel Derby delle Canarie (derbi canario in spagnolo), Tenerife e Las Palmas si sono incontrate in 58 occasioni, col Las Palmas che ha prevalso 24 volte a fronte delle 14 del Tenerife. Il primo derby si disputò nel 1950 nei play-off di promozione alla Segunda División e vide vincitore il Las Palmas sia all'andata che al ritorno. La vittoria più ampia l'ha invece ottenuta il Tenerife il 4 dicembre 2013, battendo i rivali 3-0. Le due squadre collocate su due isole differenti, sin dalla loro fondazione sono state le migliori compagini delle Isole Canarie. I migliori risultati del Las Palmas furono ottenuti a cavallo tra gli anni '60 e gli anni '70, in cui concluse il campionato 1968-69 al secondo posto, qualificandosi alla dodicesima edizione della Coppa delle Fiere, e perse la finale di Coppa del Re 1977-1978 contro il Barcellona. I migliori risultati del Tenerife si ebbero invece negli anni '90,quando i canari conclusero al quinto posto i campionati 1992-93 e 1995-96. Di conseguenza si qualificò alla Coppa UEFA 1996-1997 arrivando in semifinale e perdendo contro lo Schalke 04 poi vincitore del trofeo.