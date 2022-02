Milan-Inter, quando il derby è su Canale 5: precedenti in equilibrio

Il derby televisivo e i suoi trascorsi alternativi all'iniziale monopolio Rai...

La sfida del Milan in casa contro la squadra nerazzurra, in programma alle ore 21:00 a San Siro martedì 1 marzo e valida per l'andata della semifinale di Coppa Italia, sarà visibile in diretta su Canale 5 .

Il primo derby trasmesso sulle reti del Biscione risale al 28 giugno 1981, Milan-Inter 1-3 per il Mundialito 1981, con gol iniziale rossonero di Vincenzi e poi le reti interiste di Altobelli (doppietta) e Beccalossi. Il 2 luglio 1983, invece, sempre per il Mundialito per club 2-1 per i rossoneri, con doppietta di Aldo Serena. Zero reti e pareggio finale invece nel giugno 1987.