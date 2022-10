Napoli 23 punti, il derby di Torino ne ha solo uno in più…

"La somma dei punti di Torino e Juventus alla vigilia del derby è 24 punti: solo uno in più rispetto al Napoli capolista. Non ricordo un derby della Mole più depresso negli ultimi anni". Fa notizia il rilievo espresso su Twitter dal giornalista Giovanni Capuano.

La Juventus si troverà di fronte il Toro in un momento tragico della stagione: nel 2015 il derby della svolta arrivò in una situazione simile.

Nel 2015, il match contro il Torino rappresentò la svolta della stagione per la formazione di Allegri: dopo la sconfitta con il Sassuolo tutti si interrogavano su cosa stesse succedendo ad una squadra che pochi mesi prima era arrivata in finale di Champions League; contro la squadra di Giampiero Ventura, ai tempi allenatore del Torino, la Juventus passò in vantaggio, ma poi fu ripresa e dopo aver faticato nell’arco dei 90 minuti, vinse grazie ad un gol di Cuadrado nel recupero. Quest’anno sarà dura che il derby possa essere un punto di svolta, ma nel calcio non si sa mai.