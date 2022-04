Olympiacos quasi campione, ma il derby di Atene gli ha tolto due primati…

L'Olympiacos si è avvicinato alla vittoria del 47esimo campionato della sua storia, grazie agli acerrimi rivali del Panathinaikos che hanno battuto il PAOK, ma ha comunque perso due importanti record contro l'AEK.

Così, la squadra di Pedro Martins non ha potuto battere il record di sei vittorie che resiste dal 2018, una serie che anche in quel caso si era interrotta con la vittoria (2-1) dell'AEK. Allo stesso tempo, l'Olympiacos non è riuscito a eguagliare il record di vittorie consecutive in casa e in trasferta contro l'AEK in campionato. Ne aveva sei dal novembre 1999 all'aprile 2002, mentre ora la squadra di Martins si è fermata a 5. Tuttavia, l'Olympiakos rimane imbattuto dall'AEK con l'allenatore portoghese in panchina, poiché in 14 partite conta 10 vittorie e 4 pareggi ed è un record a sua volta.