Pontedera, il derby con la Lucchese è diventato “maledetto”

Lucchese-Pontedera 2-1, derby ed episodi e a recriminare sono sempre i granata...

Un rigore contro e una espulsione. Anche così il Pontedera ha perso 2-1 sul campo della Lucchese il derby toscano di Serie C. Pontedera sconfitto, come il 5 maggio 2019, ultima giornata di campionato, 1-0 su rigore dell’ex Lombardo e Pontedera escluso dai play off. Ma anche come mercoledì 2 dicembre scorso, quando un’autorete di Risaliti consegnò alla Lucchese la prima vittoria della stagione: i restanti 74 minuti da giocare e i 22 calci d’angoli a disposizione non sono stati sufficienti al Pontedera per pareggiare.