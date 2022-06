Saint Etienne: due nuovi derby la prossima stagione

Dopo il terremoto della retrocessione dal Saint-Etienne in Ligue 2, la Ligue 1 non vedrà il famoso derby contro il Lione per almeno un anno. I Verdi incontreranno però due avversarie regionali la prossima stagione in Ligue 2: Annecy e Grenoble.

Redazione DDD

Se un'intera città e un intero club sono ancora sotto shock per la discesa del Saint-Étienne in Ligue 2, il contraccolpo esiste anche per tutto il movimento calcistico francese. La prossima stagione non si giocherà il derby Saint-Étienne-Lione, una delle rivalità più calde del campionato: Stéphanois e Lyonnais non si affronteranno in Ligue 1 per la 112a e 113a volta nella storia durante la stagione 2022-2023.

In un comunicato la delusione del Saint Etienne "E' dura ma dobbiamo accettarlo"

Il Saint-Étienne perde un derby ma ne recupera due la prossima stagione, con la salita in Ligue 2 dell'Annecy e la permanenza del Grenoble in Ligue 2.

Se il Saint Etienne ha un bilancio importante nel derby del Rodano con il Lione (124 partite, 44 vittorie, 34 pareggi e 46 sconfitte), nel confronto con i rivali regionali del Rodano Alpi in Ligue 2 le cifre sono diverse. Contro il Grenoble in 22 partite tra tutte le competizioni, i Verdi hanno vinto 15 volte, con soli 3 pareggi e 4 sconfitte. Contro l'Annecy, che i Verdi hanno affrontato solo 6 volte in competizione, ecco 4 vittorie e 2 sconfitte, nessun pareggio. L'ultimo incontro risale a 78 anni fa, con una vittoria per 2-1 nel campionato dilettantistico nel gennaio 1944.