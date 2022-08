Santiago, da 9 anni l’Universidad de Chile non sa più vincere un derby: sconfitta 1-3 dal Colo Colo

Il Superclasico cileno contro il Colo Colo si sta trasformando in una lenta agonia e in brutto incubo per i tifosi dell’Universidad de Chile. Ieri l’ennesimo derby perso per la U caduta sotto i tre colpi rifilati dal Cacique allo Stadio Nacional di Santiago del Cile.

La doppietta di Juan Martin Lucero, intervallata dal gol di Leonardo Gil, ha deciso la gara che ha visto la U de Chile sbagliare anche un rigore (palo) con Cristian Palacios al 5’. La realizzazione di Ronnie Fernandez per la squadra allenata da Diego Lopez ex tecnico di Cagliari, Bologna, Palermo e Brescia, non è bastata.

Epopea di una squadra in caduta vertiginosa. L’involuzione della U è iniziata da qualche anno e la maledizione nel derby contro il Colo Colo continua a distanza di anni: il Colo Colo è infatti imbattuto dal 2013. Nove anni di insuccessi, dolori e sofferenze per gli Azules. Il bilancio totale, numeri alla mano, è imbarazzante: negli ultimi 21 confronti tra campionato e coppa sono 15 le vittorie del Colo Colo e soltanto 6 i pareggi nei 90 minuti. L’ultima esultanza dei tifosi della U risale al 3 dicembre 2015 quando gli Azules hanno conquistato la Copa Chile battendo (solo ai rigori) il Cacique. In sintesi, la U de Chile non vince un derby dal lontano 5 maggio 2013. E, se prendiamo in considerazione solo i derby giocati in trasferta, la U non batte il Colo Colo da ben 22 anni. Il presente rimane amaro per i tifosi de La Chile, con la squadra che si trova attualmente al dodicesimo posto e distante ben 21 punti proprio dagli eterni rivali del Colo Colo, primo in classifica con 42 punti…