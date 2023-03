Storica prima volta: il derby di Sarajevo giocato….fuori Sarajevo

La partita avrebbe dovuto svolgersi a novembre dello scorso anno, ma è stata rinviata all'8 marzo, cioè domani, per decisione della Federcalcio bosniaca. Il motivo è il seguente, a causa della ricostruzione del suo campo all'Asim Ferhatović Hase Stadium, il Sarajevo ha giocato le sue partite casalinghe allo stadio Bilino Polje di Zenica. Ma in questo caso la polizia di Zenica non può garantire la sicurezza per un derby ad alto tasso di rivalità come quella con lo Zeljeznicar.