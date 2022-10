Tanzania, il Kariakoo derby è finito in parità: ma una difesa è più solida dell’altra…

Il Kariakoo Derby, terminato con un pareggio per 1-1 domenica, dà un'indicazione di dove potrà andare il titolo in Tanzania.

Dar es Salaam è la più grande città della Tanzania, il principale polo economico e il primo porto del paese. La città era chiamata in origine Mzizima, nome che venne cambiato ufficialmente nel 1866. Il nome attuale viene spesso abbreviato in Dar, e la popolazione locale usa comunemente anche il nomignolo di Bongo.

E' finito pari il derby, ma il Simba ha dato la sensazione di essere più solido in difesa e quindi più pronto a tenere le posizioni in classifica lungo l'intero arco del campionato. I rivali sono sembrati più vulnerabili soprattutto in contropiede.