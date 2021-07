Ternana, il derby vinto sul Perugia dà al presidente la forza di “andare avanti”

Annata esaltante per la Ternana, il derby vinto in Supercoppa la ciliegina sulla torta...

La Ternana è reduce dalla sua stagione dei record: ha dominato il campionato e ha chiuso in bellezza, vincendo la Supercoppa di Lega Pro, riservata alle tre vincitrici dei tre gironi di serie C, imponendosi nella gara decisiva nientemeno che in un derby con il Perugia allo stadio Liberati.

Una stagione talmente bella, secondo Calciofere.it che ha fatto il film rossoverde della stagione, che più volte l’allenatore Cristiano Lucarelli, durante le varie fasi del campionato, aveva detto: “Vorrei che non finisse mai più, per quanto è bella“. Il presidente Stefano Bandecchi in un primo momento di non essere ancora sicurissimo di andare avanti. Poi, però, ha rassicurato tutti: “Almeno per tre anni, ci sarò io“.