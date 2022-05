Ternana, la media spettatori è bassa: solo il derby la risolleva…

Ternana-Perugia l'eccezione felice, ma la regola...

Al termine della stagione appena trascorsa la Ternana per presenze allo stadio si classifica nelle retrovie, precisamente al 15esimo posto in solitaria. La differenza delle squadre che la precedono, il Benevento ed il Cosenza, e quelle invece che le sono dietro, il Como e l'Alessandria, è di circa 10000 presenze.

Fatta eccezione per il derby che ha portato allo stadio più di 11mila persone e che ha contribuito ad aumentare a media stagionale degli spettatori al "Liberati", il dato lungo l'intero arco della stagione è rimasto pressoché stabile, intorno e non oltre le 3000 presenze, come annota TernanaNews.it. Un dato da migliorare per il presidente Bandecchi.