Torna Bari-Taranto: derby nel segno di Pietro Maiellaro, il Maradona del Tavoliere

Storia e rivalità, torna il derby fra i galletti e gli jonici

Sugli 86 chilometri che separano Bari e Taranto, sono già iniziati i botta e risposta. Stiamo arrivando dicono da Taranto, festeggiate senza pensare a noi ribattono da Bari. In ogni caso il girone C di Serie C sarà ancora una volta ricchissimo di formazioni pugliesi. Oltre a Bari, Foggia, Monopoli e Virtus Francavilla, ecco appunto anche il Taranto.

L'ultimo derby fra Taranto e Bari risale al 21 febbraio 1993, gara terminata 0-0 allo stadio Iacovone di Taranto. Da quel momento le formazioni non si sono più affrontate ma il clima di tensione e rivalità non è mai diminuito come dimostrato dagli striscioni e dai cori di calciatori e tifosi jonici contro Bari nel corso dei recenti festeggiamenti. In assoluto il bilancio storico, certificato da Tuttobari.com, parla di 46 sfide: 19 vittorie baresi, 13 tarantine e 14 pareggi. Da segnalare anche un unico match al San Nicola (prima sempre allo stadio Della Vittoria) nel settembre 1992, terminato 3-1 in rimonta a favore del Bari con le reti di Tovalieri, Loseto e Protti. Negli anni ‘80 le 16 gare tra Serie C, Coppa Italia e cadetteria furono caratterizzate da scontri fuori dagli stadi e una serie di furti di striscioni, oltre all’episodio clou del trasferimento di Pietro Maiellaro. Il centrocampista, tra i punti di forza dei tarantini tra il 1985 e il 1987, fu prelevato a sorpresa dal Bari di Matarrese. Da quel momento Maiellaro fu sempre costernato dai fischi allo Iacovone ma divenne una delle colonne portanti dei galletti nelle 4 stagioni successive, caratterizzata della promozione in A e dalla vittoria della Mitropa Cup.