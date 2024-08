Civitanovese, striscione derby per Paolucci: “Omino…”

Ieri al Polisportivo di Civitanova Marche, a due passi dal mare, è andato in scena il derby (mancava da 7 anni) tra la Civitanovese e la Fermana , valevole per il primo turno preliminare di Coppa Italia di serie D . Una giornata di festa e di sport, nonostante la rivalità, condita da qualche normale sfottò e da uno striscione nei confronti dell'ex idolo della tifoseria Michele Paolucci , divenuto da pochi giorni il ds della Fermana . Per la cronaca, ha vinto la Civitanovese 3-1.

Paolucci, civitanovese doc alla Fermana

Il calcio ci ha ormai abituato a queste cose. Paolucci, una carriera di tutto rispetto da professionista partita dalle giovanili della Juve e terminata proprio a Civitanova nei dilettanti, è stato ancora attaccato dai tifosi rossoblù perchè è passato in gialloblù nelle vesti di dirigente. Una società, la Fermana, non gradita ai civitanovesi per questioni di campanile e rivalità a livello calcistico. Tant'è che, i supporters rossoblù ieri, poco prima dell'ingresso in campo delle squadre, gli hanno "dedicato" uno striscione non proprio tenero: “Paolucci omino… da bandiera a Canarino“. Una scritta che resterà nella storia del derby insomma, per via della delusione dei tifosi di casa, nonostante le reali spiegazioni date nei giorni scorsi, tramite stampa, proprio dall'ex calciatore.