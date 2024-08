Coppa Italia, derby al Caldiero. Soave: “Piedi per terra”

La prima storica partita tra i professionisti per la matricola Caldiero Terme finisce in gloria. In casa della Virtus Verona, nella sfida valevole per il primo turno di Coppa Italia di C, arriva una vittoria ai calci di rigore.

Emanuele Giacometti Redattore 10 agosto - 11:27

Buona la prima. Il Caldiero Terme matricola della serie C, ieri sera si è regalata all'esordio la prima vittoria tra i professionisti (dopo i calci di rigore), nella sfida di Coppa Italia nel derby in casa della Virtus Verona. Una prima volta storica, bella ed emozionante.

Le parole di mister Soave — Nel post partita, il tecnico del Caldiero Christian Soave, ha commentato con queste parole il successo. La prima storica affermazione, quella che non si scorda mai. “Questa squadra dà sempre grandi emozioni. Per me era l'occasione per capire a che punto eravamo, perchè era la prima ufficiale contro una squadra già consolidata nei professionisti. Abbiamo disputato una buona prestazione, a sprazzi meglio la Virtus ma credo che il risultato giusto sia il pareggio, noi ci abbiamo creduto fino alla fine e siamo stati premiati”.

Soave: “Questi ragazzi non mollano mai” — “I ragazzi non hanno mai mollato? Deve essere un punto di partenza questo. Il fatto di non mollare mai, come l'anno scorso, lo dobbiamo riportare anche in C -ha continuato Soave-. E' ovvio che in questo campionato serve altro. I nuovi si sono calati subito nella realtà e sono molto contento. Ma nel complesso tutti hanno fatto la loro prova, chiaro che ci sono ancora parecchie cose da migliorare. Godiamoci il momento – ha concluso l'allenatore della matricola-, rimanendo con i piedi per terra”.

Virtus Verona-Caldiero Terme, il tabellino — Virtus Verona-Caldiero Terme 5-7 dcr

Virtus Verona: Sibi, Catena, Mehic, Daffara, Metlika (1' st Cuel), Zarpellon (31' st Amadio), Manfrin, Gomez (5’pts Ojeh),Toffanin, Gatti, Caia (38’st Bassi) Allenatore: Fresco

Calcio Caldiero Terme: Giacomel, Mazzolo, Gobetti (32' st Furini), Baldani, Pelamatti (32' st Personi),Riahi (20' st Lanzi), Filiciotto, Gattoni, Mondini (12' st Florio), Fasan (21' st Quaggio), Zerbato. Allenatore: Soave

Arbitro: Michele Maccorin di Pordenone

Marcatori: 13’pt Zarpellon (V), 38’pt Zerbato (C), 4’st Mehic (V), 51’st Baldani (C)

Ammoniti: 35pt’ Riahi (C), 10st’ Baldani (C), 30st Pelamatti (C), 31st Toffanin (V), 12’pts Lanzi (C), 3’sts Gatti (V)

Recuperi: 2pt, 6’st

Sequenza rigori: Zerbato(C) gol, Amadio (V) gol, Baldani (C) gol, Toffanin (V) gol, Florio (C) gol, Manfrin (V) gol, Quaggio (C) gol, Bassi (V)parato, Gecchele (C) gol