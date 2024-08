Virtus Verona-Caldiero, primo derby tra i Pro in Coppa

La prima volta non si scorda mai. Proprio così, perchè la prima volta non si discute. Sarà così per le veronesi Virtus Verona e Caldiero Terme , che stasera si affrontano al Gavagnin Nocini per il primo turno di Coppa Italia di serie C. “Per me sarà come una festa”, ha detto l'intramotabile Gigi Fresco allenatore della Virtus. "Abbiamo tanti infortunati, sicuri fuori saranno Ludovici, Munaretti, Contini, Ronco, Rigo, Pagliuca e Lerco. Più probabilmente anche Amadio e Metlika: ci sarà da inventarsi qualcosa di nuovo, ma ovviamente ci temiamo ad andare avanti. Sarà comunque una bella partita”.

Caldiero Terme, le parole di mister Soave

Vigilia quella di ieri, in casa Caldiero Terme. Stasera c'è il debutto nei professionisti in Coppa Italia, nel derby in casa della Virtus Verona. Le parole di Christian Soave, tecnico della matricola veronese: "C'è emozione per questa prima partita tra i professionisti. Per molti è il raggiungimento di un grande traguardo. Affrontiamo la Virtus Verona, una squadra che ha già fatto la storia di questa categoria e al quale vanno i miei complimenti, dove noi dobbiamo capire a che punto siamo. Non saremo al 100 %. Non saremo al top della forma per mille motivi, ma non dovrà mancare l'aspetto dell'attenzione e dell'atteggiamento. Quanto vale questa partita? Tantissimo, per noi è una tappa di avvicinamento all'inizio del campionato che ci farà capire a che punto siamo. Quindi cercheremo di fare bene e passare il turno".