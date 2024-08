Derby basco, Alaves ok in rimonta sulla Real Sociedad

L'Alavés vince il derby basco in casa della Real Sociedad (2-1). Un gol dell'esordiente Toni Martínez completa la rimonta della squadra di Albiazul all'Anoeta, che era andata in svantaggio per via del vantaggio firmato Mendez. Gli uomini di Luis García Plaza poi, sul finire di frazione hanno trovato il pari su rigore con Villalibre. Primo tempo che terminava quindi in parità (1-1).