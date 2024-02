Derby Cosenza-Reggina, a processo per un fumogeno acceso: assolto tifoso rossoblù

L'uomo aveva acceso un fumogeno in occasione di un derby contro la Reggina di Serie B giocato al San Vito-Gigi Marulla il 5 novembre 2021. Finito a processo, l'ultras è stato assolto dal Tribunale di Cosenza "non punibile per la tenuità del fatto"

In occasione del derby calabrese di Serie B tra Cosenza e Reggina allo stadio San Vito-Gigi Marulla del 5 novembre 2021, un tifoso rossoblù aveva acceso un fumogeno ritenuto "potenzialmente idoneo a generare atti di violenza". Per questo atto l'uomo in questione era finito a processo.

In sede processuale si è però riusciti a confermare come quel fumogeno non sia mai stato utilizzato per fare danni ad altre persone. Il tifoso aveva solo partecipato ad una coreografia senza alcun intento violento. Proprio per questo motivo, Enrico Morcavallo, avvocato dell'ultras, ha chiesto l'assoluzione del suo assistito per non aver commesso il fatto. Lo stesso pm ha avanzato tale richiesta e, dunque, il tifoso è stato assolto dal Tribunale di Cosenza.