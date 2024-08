Derby, Feyenoord fermato dallo Sparta. Il PSV va a + 4

Delusione in casa Feyenoord dopo il pareggio per 1-1 nel derby contro lo Sparta Rotterdam. Un piccolo stop che fa perdere altri importanti punti in classifica alla squadra di Priske. E domenica c'è l'Ajax...

Emanuele Giacometti Redattore 26 agosto - 15:10

Quanti danni in una sola partita. Verrebbe da dire solo questo, in casa Feyenoord, dopo il pareggio nel derby contro lo Sparta. Proprio così perchè una delle partite più sentite dell'anno deve finire in gloria e di certo non col segno X come è successo ieri.

Il Feyenoord si blocca — Ok d'accordo, siamo ancora all'inizio della stagione, ma c'è chi va anche più veloce. E chissà se... si fermerà. Come noto, il Feyenoord, per blasone e storia, è un club che punta sempre ad ottenere il massimo. Proprio per questo, la delusione per l'1-1 con lo Sparta è tanta. Anche perchè il PSV campione d'Olanda è già a quattro lunghezze sopra la squadra di Rotterdam. E non è finita qui... perchè domenica c'è un altro derby: quello contro l'Ajax.

Derby con l'Ajax — Sale dunque l'attesa per l'altro attesissimo derby con l'Ajax. I problemi però continueranno per il nuovo tecnico Priske, che non potrà avere a disposizione il talentuoso Ramiz Zerrouki, espulso contro lo Sparta e quindi squalificato.

Feyenoord, il tecnico Priske è deluso — "Sono deluso dal risultato e dalla nostra prestazione", ha detto a fine gara il tecnico del Feyenoord Brian Priske. "È difficile abbattere un blocco difensivo basso, per questo il ritmo messo in campo deve essere più elevato. Mi dispiace aver già perso punti in due partite, ma dobbiamo rimanere positivi e continuare a lavorare con questo nuovo gruppo. La prossima settimana c'è il Classic, non vediamo l'ora".