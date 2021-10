A Genova non torno più: Ihattaren fa le bizze e crea un problema a Samp e Juve…

Ihattaren non vuole più tornare a Genova. Blucerchiati risarciti dalla Juventus con un altro giovane?

Il ragazzo ha anche perso il padre, l’unico a quanto pare che lo sapesse gestire nel 2019, come conferma ClubDoria46.it. Poi c’è la madre che non sta bene, anche se con lei il ragazzo non avrebbe un bel rapporto. L’attaccante ex Psv Eindhoven starebbe addirittura pensando pure di cambiare anche procuratore, lasciando Mino Raiola che negli ultimi giorni ha cercato di risolvere i mal di pancia del calciatore inviando a Genova un suo collaboratore, Josè Fortes Rodriguez, determinando però un nulla di fatto. La Sampdoria ritiene di aver fatto tutto il possibile per rendergli la vita a Genova più facile. Ma a quanto pare non è stato così. Il fatto è che quello di Ihattaren è carattere difficile da gestire, tanto che in questo senso aveva avuto già diversi problemi nel Psv Eindhoven. E D'Aversa in tutto questo? Lo aveva convocato per la trasferta in casa della Juve, per poi mandarlo in tribuna. A Cagliari sarebbe invece andato probabilmente in panchina. E ora? La Sampdoria perde un giocatore su cui contava, un problema anche per la Juventus….