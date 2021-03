A Genova piacciono li turchi: derby di mercato, Samp e Genoa sul nazionale Karaman

Genoa e Sampdoria si sono inserite nella corsa al trasferimento di Kenan Karaman

Kenan Karaman, attaccante 27enne ex Hoffenheim ed ex Hannover, che ha giocato per il Fortuna Dusseldorf nella 2.Bundesliga tedesca, è entrato nel radar dei club italiani. E in particolare genovesi. Kenan Karaman, il cui contratto con il club tedesco scadrà a giugno, ha prodotto 7 gol e 2 assist in 24 partite di campionato in questa stagione ed è nazionale turco con il Ct Senol Gunes che ieri ha sconfitto 4-2 l'Olanda di De Ligt.