A tutto Genoa: aiuti agli alluvionati tedeschi e dagli Usa gioia per il gol di Buksa

Aiuti dai tifosi genoani agli sportivi tedeschi colpiti dalle alluvioni

“Grazie per il vostro gesto” è stato il ringraziamento via social dei tifosi del Mainz, ai quali nelle scorse ore sono stati consegnati diversi pacchi con utensili, vestiti e alimenti raccolti a Genova tra il 26 e il 29 luglio. Questa l’iniziativa della tifoseria organizzata del Genoa per aiutare la popolazione locale dopo la terribile alluvione che ha colpito la Germania due settimane fa, come conferma Buoncalcioatutti.it. “Abbiamo deciso di contattare il responsabile della tifoseria del Mainz per capire cosa possa essere d’aiuto in questo momento” era stato il messaggio dei genoani, che hanno rispettato la promessa ricevendo strette di mano e un pubblico ringraziamento.

Poi l'amichevole è finita 3-2 per i tedeschi. Per il Genoa ha segnato anche Aleksander Buksa. Dal canto suo Adam Buksa, attaccante classe 1996 in forza al New England Revolution in MLS, ha esultato sui social per la rete del fratello più piccolo (classe 2003) in amichevole contro il Mainz.