Adesso è Roma, ma prima i saluti a Marassi: Shomurodov “Per sempre nel mio cuore”

Primo allenamento giallorosso per Shomurodov, ma la gratitudine è rivolta ai colori rossoblù

Eldor Shomurodov, attaccante uzbeko ormai ex Genoa, si è affidato ai social, in particolare a Instagram, per salutare il mondo Genoa: “Oggi voglio esprimere la mia gratitudine. Fin dall’inizio della mia carriera ho sempre sognato di giocare in Europa e grazie al Genoa, che ha creduto in me, ho potuto realizzare il mio sogno. Oggi faccio il passo successivo, ma il Genoa… resta come il primo allenatore che si ricorda sempre con affetto. Tanto più che, quando giocavo nel Genoa è nato mio figlio, e ricorderò per sempre questa tappa della mia carriera”.