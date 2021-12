Ancora! Il Covid bussa di nuovo a casa Criscito: positivo il capitano del Genoa

A volte ritorna...

Domenico Criscito sperava di non rivivere più almeno sulla sua pelle l'incubo Covid dopo il grande focolaio genoano dell'inizio dello scorso campionato, fra i mesi di settembre e ottobre del 2020. E invece...

Il capitano del Genoa è risultato di nuovo positivo al Coronavirus. Lo ha annunciato lui stesso su Instagram: “Dopo bambini, moglie e tata – ha scritto Criscito, diventato da pochi giorni papà per la terza volta – Non poteva farsi scappare anche me: maledetto Covid. Dopo essere stato positivo un anno fa e dopo aver fatto due dosi di vaccino è tornato a rompere le palle a me”.