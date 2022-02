Arriva l’Empoli, l’appello di Nicolini: “Chi ama la Samp deve essere allo stadio”

Sampdoria-Empoli, tutti al Ferraris...

In vista della gara contro l'Empoli, il suo è un vero e proprio appello, una chiamata a raccolta del popolo sampdoriano vista la difficile situazione di classifica: "Si riparte! Con l’Empoli i ragazzi hanno bisogno del calore dei tifosi. Chi ha a cuore i colori blucerchiati, non può mancare! Magari alla fine della partita ci abbracceremo come in questa foto……La passione e l’amore per la maglia, non muoiono mai! Samp Forever".