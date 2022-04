Biglietti a ruba e niente giorno di riposo: Genova, è volata verso il derby

Sabato alle 18 andrà in scena a Marassi la stracittadina fra Sampdoria e Genoa

Per vincere il derby la Sampdoria avrà bisogno della spinta di tutto lo stadio. A differenza della sfida di andata in casa del Genoa, questa volta sarà possibile riempire Marassi al 100%. La Gradinata Sud è stata esaurita in mezz’ora venerdì. Sono state aperte le vendite anche a SampCity in via XX Settembre e nelle rivendite TicketOne abilitate.