Claudio Ranieri: “Il derby lo vincerà chi avrà qualcosa in più al momento giusto”

Alla vigilia del derby della Lanterna, in programma domani sera al Ferraris, il tecnico blucerchiato ha rilasciato le proprie dichiarazioni soffermandosi su alcuni aspetti

"Il derby è una partita totalmente diversa. Siamo vicini tra di noi quindi nessuna delle due squadre è messa meglio o peggio. Sarà una partita tattica e difficile. Veniamo da due sconfitte consecutive ma mi aspetto tanto dalla squadra perché ha fatto bene in entrambe le gare. Con la Lazio abbiamo combattuto fino alla fine e questo mi fan ben sperare. Mi aspetto una reazione, voglio sempre il massimo anche se una sconfitta può capitare. Bisogna correre sempre. Mi aspetto una gara tattica. La vincerà chi avrà quel qualcosa in più nel momento giusto. Questa vittoria ci darebbe carica oltre che i tre punti importanti. Voglio capire cosa vuol fare la mia squadra, non voglio mollare solo perché si raggiunge la salvezza. Voglio determinazione sempre. Conta il carattere e la motivazione dell'uomo senza questa si è giocatori a metà. Dei nostri non rischieremo Torregrossa.

Il Genoa? Con l'arrivo di Ballardini ha trovato la quadra giusta. I giocatori sanno come muoversi e lottano su ogni pallone. Capita in settimana quindi così come non la possiamo preparare al meglio noi, anche per loro varrà lo stesso. Purtroppo non ci saranno i tifosi e questo è l'aspetto negativo. Il derby è l'atmosfera, le squadre si affronteranno ma senza la gente è tutto molto triste".