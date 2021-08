Coppa Italia, Genoa-Perugia: stadio aperto ai vecchi abbonati, si entra solo con il Green Pass

Tam tam sui social per disertare lo stadio a causa del mercato, ma la Coppa Italia si avvicina e i primi biglietti vengono acquistati dai tifosi...

I settori aperti per l’occasione saranno Distinti, Tribuna Inferiore, Tribuna Superba e Settore Ospiti (Gradinata Nord e Sud sono chiuse per lavori). Non è autorizzato il cambio di utilizzatore. Gli abbonati della stagione 2019/20 potranno accedere alla vendita on-line inserendo il proprio numero di Tessera del Tifoso. Sarà inoltre possibile utilizzare, per l’acquisto dei tagliandi, anche il voucher emesso come rimborso e in corso di validità, scalando, così, l’importo dal proprio credito. In una nota ufficiale, il Genoa ricorda che il voucher può essere speso in più acquisti. Le ricevitorie e le biglietterie non saranno abilitate alla vendita dei biglietti. Per accedere allo stadio sarà obbligatorio presentare, oltre al documento d’identità ed al tagliando/pass, anche il Green Pass (si consiglia formato digitale). Senza il Green Pass non sarà possibile accedere allo stadio.