Corteo, cori e fuochi d’artificio: anche gli ultras alla festa dei 128 anni del Genoa

Il Grifone omaggiato dai suoi tifosi e da buona parte della città

Prima l’appuntamento in piazza Alimonda, feudo rossoblu, nel tardo pomeriggio, poi da lì un corteo per le vie del centro fino a Piazza De Ferrari dove allo scoccare della mezzanotte che ha salutato l’arrivo del 7 settembre sono partiti i fuochi d’artificio col sottofondo dei cori da stadio scatenati dai circa duemila tifosi presenti, tra cui tante famiglie coi bambini.

Era il 1893 e in piazza Palestro nasceva il Genoa. 128 anni di lunga storia ancora una volta celebrato dal popolo rossoblu. C’è chi ha visto in questa serata, secondo la lettura di Primocanale Sport, anche le prove di rientro allo stadio dei gruppi ultras che inizialmente sono rimasti fuori perché non hanno condiviso la scelta di aprire gli stadi solo al 50 per cento della capienza per il Covid. Vedremo, di sicuro il Genoa ha bisogno della sua gente.