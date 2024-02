Dalla doppietta ai viola a quella nel derby: Ekhator, il Genoa ci crede sempre di più

Genoa, dal Don Bosco alla doppietta nel derby: Jeff Ekhator, altro talento a km zero. Il Primavera è nato a Genova da famiglia nigeriana, gioca in rossoblù da quando ha 8 anni. Così Il Secolo XIX descrive il giovane attaccante, autore della doppietta che ha fissato sul 2-2 il risultato del derby Primavera fra Sampdoria e Genoa.

Il 2022 è stato l'anno in cui Ekhator ha cominciato a credere in se stesso. Ad agosto 2022, Ekhator aveva segnato la doppietta decisiva per la vittoria del Memorial Vitulano da parte del Genoa Under 17 in finale contro la Fiorentina.