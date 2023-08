Dalla Samp alle “terre selvagge” del Genoa: Thorsby, è tradimento da derby…

Il centrocampista norvegese fa così ritorno in Liguria dopo un anno di militanza nell’Union Berlino. Nei giorni scorsi, Thorsby è stato bersagliato dalle critiche dei tifosi della Sampdoria, che lo hanno accusato di aver tradito la maglia che ha indossato per tre stagioni, dal 2019 al 2022.

Con un annuncio via social che richiama il noto film “Into The Wild“, il Genoa ha ufficializzato l’acquisizione in prestito con obbligo di riscatto: “Morten Thorsby è un nuovo giocatore del Genoa. Nato a Oslo il 5/5/1996, il centrocampista norvegese arriva in rossoblù dai tedeschi dell’Union Berlin con la formula del prestito e obbligo di acquisto condizionato. Benvenuto!“.

Into the wild, nelle terre selvagge, come lo sono quelle del Genoa per chi è stato alla Samp e da blucerchiato norvegese parlava anche in dialetto genovese...