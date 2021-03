Davide Ballardini: “Nonostante la classifica il Genoa non è da meno alla Samp, stasera non abbiamo corso rischi”

Le dichiarazioni del mister al termine del match che sancisce il pareggio del 123° derby della Lanterna

"Abbiamo fatto una buona partita e credo meritassimo qualcosa in più. Sono soddisfatto della prestazione, mi dispiace solo per il pareggio, ma sono davvero contento per la prova dei miei. Adesso bisogna pensare alla prossima sfida contro la Roma, una squadra molto forte: guardiamo avanti partita dopo partita. Zappacosta? Non mi sento di dare consigli al mister in vista degli Europei, ma il ragazzo anche oggi ha fatto una grande gara. Il Genoa ha dimostrato di non essere da meno rispetto alla Sampdoria nonostante la classifica. Non abbiamo corso rischi, solo il calcio d’angolo regalato. Nel secondo tempo non abbiamo avuto quella continuità di gioco espressa in passato. Abbiamo il rammarico di non essere riusciti a giocare altrettanto bene come nel primo tempo. Il derby senza pubblico è molto strano fa un certo effetto, la stracittadina di Genova è piena di colori e amore, i tifosi danno adrenalina. Questa sera si è rivisto il solito Genoa compatto che è difficile da battere. Spero che i miei giocatori continuino con questa attenzione, continuità e serietà".