Derby interno al tifo Samp: ultras fuori dallo stadio, la squadra sempre in trasferta…

La scelta dei gruppi della Gradinata Sud divide i tifosi della Sampdoria. Così si gioca sempre in trasferta e domenica prossima arriva l’Inter

La Gradinata Sud è destinata a rimanere ancora vuota: “Per noi non è ancora il momento, rientreremo solo al 100%”. Una frase scritta su uno striscione esposto a Pavia, fuori dallo stadio Fortunati, prima della gara con l’Hellas Verona lo scorso 7 agosto. Un mese dopo, la decisione non è cambiata. Secondo Repubblica ci sono stati anche dei tentativi per trovare una soluzione che permettesse un rientro nel cuore nella Sud, ma senza nessun risultato, anche se nessuna delle tifoserie più importanti ha fatto come gli Ultras Tito Cucchiaroni.

La Curva Ferrovia di La Spezia, come ricorda ClubDoria46.it, ha annunciato invece sulla sua pagina Facebook che sarà al “Picco” contro l’Udinese. I tifosi sampdoriani hanno sempre ripetuto che la squadra andava comunque sostenuta. Ma così lo stadio ora è in mano alle tifoserie avversarie, anche quelle più piccole, come quella dell’Alessandria. Il 23 agosto 2021 in mondovisione, tutti hanno potuto sentire e vedere solo i milanisti nel settore ospiti, che hanno cantato per tutta la partita i nostri cori. Nella Sud, dopo 18 mesi senza stadio e senza Samp dal vivo, solo famigliole con bambini: per rimontare la Samp aveva bisogno del tifo, ma invece ha sentito solo quello degli altri.