Derby ligure, l’appello della Regione: “Ci sono i bambini, niente scontri”

"Mi auguro che la rivalità sportiva non trascenda in atti di teppismo: sono certa che il servizio d'ordine, dentro e fuori lo stadio, vigilerà attentamente la situazione. Spero che anche i calciatori in campo diano il buon esempio e non contribuiscano ad accendere gli animi sugli spalti più del dovuto. Ad assistere alla gara ci saranno moltissimi bambini: invito, quindi, tutti a tenere un comportamento responsabile". Sono le parole di Simona Ferro, assessore regionale allo sport in vista del derby tra Sampdoria e Spezia in programma questa sera al Ferrraris.