Derby Samp-Spezia, biglietti a 10 euro: vendita sospesa per il settore Ospiti

Nella Serie B che torna in campo dopo le nazionali, spicca il derby ligure Sampdoria-Spezia di venerdì 24 novembre (ore 20:30) allo stadio “Ferraris” di Genova.

La prevendita dei biglietti è iniziata

Per l’occasione, il club blucerchiato ha messo a disposizione tagliandi a tariffe speciali: il biglietto costerà solo 10 euro per i Distinti e Gradinata Nord, settore quest’ultimo in cui è stata inserita per l’occasione la promozione “Omaggio Under 14”.

Per quanto riguarda invece i tifosi ospiti, la vendita è momentaneamente sospesa e, come da determinazione ministeriale n° 56 del 15 novembre 2023, i residenti nella provincia della Spezia non possono acquistare biglietti nei settori riservati alla tifoseria locale. Cosa che ha scatenato il malcontento della curva sampdoriana.

