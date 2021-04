Di Stefano e Kallon gli uomini derby: doppietta del baby Samp, 3-1 per i blucerchiati

Derby Primavera con i fiocchi per Lorenzo Di Stefano. L’attaccante classe 2002 della Sampdoria ha segnato una doppietta per i blucerchiati di Tufano nel 3-1 contro il Genoa

"È un giocatore tecnico, anche in velocità, con ampi margini di miglioramento in area di rigore. Furbo, scaltro, intelligente porta in campo questo suo modo sbarazzino di interpretare il calcio, che, secondo me, non dovrebbe mai mancare": così Felice Tufano, allenatore della Primavera della Sampdoria, ha descritto di recente il suo bomber Lorenzo Di Stefano. E il "ragazzo" lo ha ripagato alla grande nel derby. Prima il gol del vantaggio, poi il gol del 2-1 parziale. E' stato Di Stefano a spingere la Samp verso la vittoria del derby Primavera di Genova: 3-1 il risultato finale a favore della capolista del campionato di Primavera 1.