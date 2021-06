Dopo Piatek il Genoa ancora nel segno della Polonia: dal Wisla arriva Aleksander Buksa

Primo rinforzo per l’attacco del Genoa: il club rossoblu ha preso Aleksander Buksa, giovane attaccante polacco.

Il Genoa continua con Ballardini in panchina e Ballardini è già al lavoro. Ha chiesto 18 titolari e un gruppo di ragazzi giovani da far crescere. Intanto è stato acquistato il giovane attaccante polacco Aleksander Buksa, classe 2003 del Wisla Cracovia. Sembra invece complicarsi il ritorno di Strootman. Il Cagliari vuole l’olandese e potrebbe cedere il portiere Cragno al Marsiglia per avere dal club francese il centrocampista orange considerato un perno fondamentale per il suo Genoa.