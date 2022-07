Dragusin penserà solo al Genoa: superata l’esultanza nel derby in maglia Samp…

Manea, infine, ha parlato anche dell’altra squadra interessata a Dragusin e del suo passato con la maglia della Sampdoria: “Era interessato un club che gioca le coppe europee, però la nostra intenzione era di restare in uno dei paesi migliori d’Europa. Il Genoa è una squadra storica del calcio italiano che merita subito di tornare in Serie A. È questa la loro intenzione e riusciranno nel loro intento. Il passato alla Sampdoria? Per Radu, il rapporto con i tifosi è molto importante. Lo scorso anno ha giocato sette partite nella Sampdoria e ha dato il massimo per quella maglia, ma ora penserà solo al Genoa. Lui ha tutta l’intenzione di fare bene con i rossoblù, il suo primo obiettivo è di riportarli subito in Serie A. Non pretende nulla, vorrà solo dimostrare di meritarsi l’affetto e il calore dei supporters. Lavorerà sodo per riuscirci“.