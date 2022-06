Emozioni da derby: sabato la festa di fine stagione degli Ultras sampdoriani

Derby vinto e Genoa in B: la festa può cominciare...

E' sempre più vicina la festa degli Ultras Tito Cucchiaroni e i riferimenti al Genoa retrocesso non mancheranno di certo. Il programma continua ad arricchirsi di molte sorprese: per celebrare i successi blucerchiati nei derby, interverranno come ospiti alcuni dei giocatori che hanno scritto il loro nome nell'albo d'oro della stracittadina, da Flachi a Nicolini, da Volpi a Bertarelli.