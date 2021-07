Enrico Nicolini, 47 anni dopo l’esordio nel derby della rovesciata: il Netzer di Quezzi torna a casa!

L'urlo di gioia di Enrico Nicolini, finalmente di nuovo sampdoriano non solo nel cuore ma anche nel tesseramento...

Enrico Nicolini sta per tornare alla Sampdoria, con un incarico di responsabilità nel settore giovanile. Genovese di Quezzi, tifoso blucerchiato fin da bambino, cresciuto nel vivaio fino all'esordio in prima squadra in un derby, quello del 17 marzo 1974 passato alla storia per la rovesciata al 90' di Maraschi, Nicolini è stato "lontano da casa", professionalmente s'intende, per 45 anni. Adesso seguirà i suoi giovani, ma anche la "sua" Samp in Serie A.

Adesso Nicolini esprime tutta la sua gioia per il ritorno alla Sampdoria, anticipato da Primocanale, affidandosi alla sua pagina Facebook: “Sono andato via dalla Samp che ero poco più di un ragazzo. Sono passati tanti anni e pensavo che ormai, il sogno di tornare non si sarebbe più realizzato! Invece la vita mi ha voluto regalare questa grande emozione: ricominciare da dove avevo iniziato! Sarà bello rientrare in quegli spogliatoi che mi hanno visto crescere….Aiutare i ragazzi a migliorare e rispettare la maglia, ad avere senso di appartenenza! Sarà bellissimo tornare a CASA!”. Nel 2017 Nicolini, all’epoca vice di Andrea Mandorlini, aveva rifiutato un incarico dal Genoa con una lettera che aveva scaldato i cuori di tutti i sampdoriani: “Mio padre mi ha insegnato tra le tante cose il rispetto per la gente e l’amore per la Samp. Se fossi andato al Genoa avrei tradito i tifosi blucerchiati e mancato di rispetto al popolo rossoblù. Penso che nella vita avere degli ideali conti ancora! Capisco che i soldi passano farti stare bene ma la coerenza con le proprie idee non ha prezzo!”. Ma adesso il Netzer di Quezzi torna davvero a casa!