Fabio Bazzani: “Samp manca la fisionomia, il Genoa almeno è vivo e lotta”

Analisi di due squadre con gli stessi punti, ma con caratteristiche diverse...

Riguardo al momento di estrema difficoltà che sta caratterizzando il calcio genovese, la redazione di DerbyDerbyDerby.it ha intervistato in esclusiva Fabio Bazzani, ex calciatore della Sampdoria (2002-2005 e 2005-2007). Come giudichi il momento di difficoltà che sta caratterizzando Genoa e Sampdoria? “E’ un momento di difficoltà, questo è evidente”. Solo di classifica o influiscono più fattori? “E’ una domanda difficile a cui dare una risposta. Sicuramente, per quanto riguarda la Samp, stanno mancando le vittorie e, senza vittorie, non porti punti a casa. Bene alcune prestazioni contro le grandi, ma quello che conta poi è il risultato”.

E per quanto riguarda il Genoa? “Nel caso del Genoa forse ha anche influito il cambiamento a livello societario, che qualche ripercussione te la porta. Però c’è da dire una cosa”. Prego. “Che, se andiamo a considerare la partita contro il Sassuolo, possiamo parlare a tutti gli effetti di una squadre viva, che c’è, che è presente e che lotta”. Lo stesso non si può affermare, al momento, per quanto riguarda i “tuoi” blucerchiati… “Devono ancora trovare la loro fisionomia. D’Aversa è appena arrivato: per me sta cercando di trovare l’equilibrio giusto”. In attacco però può contare su calciatori navigati come Quagliarella, Candreva e Caputo… “E’ vero, infatti per me sta lavorando a varie soluzioni: non è un passaggio così immediato quando disponi di così tanta qualità. Però devi anche non subire gol. Per cui per me la Samp è alla ricerca di un equilibrio di fondo”.