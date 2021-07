Galante si consola con Ronaldo: prima estate senza il record del “goleador” più giovane del derby genovese

Da Galante a Scamacca, cambia casacca e cambia età un primato genoano nella storia dei derby della Lanterna...

Fabio Galante non è solo il re degli aperitivi o delle foto estive più glamour. In realtà il difensore centrale toscano, quando ha indossato la maglia del Genoa è diventato per molti anni il più giovane marcatore del derby della Lanterna.