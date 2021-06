Ferrero Vattene: il presidente della Sampdoria chiede protezione alla Questura di Genova

Massimo Ferrero e la nuova ondata di striscioni

Sempre più tesa la situazione fra Massimo Ferrero e i tifosi della Sampdoria. Quella delle ultime ore non è solo la solita contestazione alla quale il numero uno blucerchiato è abituato da due-tre anni. Gli striscioni apparsi nelle vie della città questa volta hanno lasciato il segno. Non solo "Ferrero Vattene", ma anche il fotomontaggio della bobina srotolata con la scritta “Via col 20…”, in riferimento all’autobus del capoluogo numero 20, in riferimento al film “Via col vento”.